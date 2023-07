"The Whale", "Tulsa King" und "Broker - Familie gesucht": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Ist das wirklich der Mann aus den "Die Mumie"-Filmen? Ja, es ist wirklich Brendan Fraser: Einst umschwärmter Hollywood-Superstar, dann lange von der Bildfläche verschwunden und seit wenigen Monaten frisch gebackener Oscar-Gewinner. Als 272 Kilogramm schwerer Englischprofessor, der versucht, irgendwie sein Leben zu meistern, legte der 54-Jährige in "The Whale" ein Comeback nach Maß hin. Das ebenso feinfühlige wie schonungslose Drama, das unter anderem auch den Oscar für das beste Make-up einheimste, erscheint nun ebenso wie die Krimi-Serie "Tulsa King" und das Drama "Broker - Familie gesucht" auf DVD und Blu-ray.

"The Whale" (VÖ: 27. Juli)

Für diesen Koloss ist das Leben ein einziger Kampf: Der stark adipöse Charlie ( Brendan Fraser) hat sich nach dem Tod seines Lebensgefährten in den eigenen vier Wänden isoliert. Er lehrt online kreatives Schreiben - seine Webcam bleibt aus Scham abgeklebt. Sein Gewicht lastet ihm auf dem Herzen, ohne medizinische Behandlung droht das Organ schlapp zu machen. Obwohl ihm seine Krankenpflegerin Liz ( Hong Chau), die einzige Person, mit der er engeren Kontakt pflegt, mit Nachdruck ins Gewissen redet, weigert sich Charlie, eine Klinik aufzusuchen. Von welchem Geld soll er schließlich die Behandlung bezahlen? Charlie möchte sich unbedingt noch mit seiner Teenie-Tochter Ellie ( Sadie Sink) versöhnen, bevor es möglicherweise zu spät ist. "The Whale" wird vom fantastischen Brendan Fraser getragen, der für seine herausragende Leistung mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller prämiert wurde. Für das Drama adaptierte Samuel D. Hunter sein eigenes Theaterstück als Drehbuch. Dabei geht es um großen Themen. Menschliche Niedertracht, Hilfsbereitschaft und die Suche nach Vergebung.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2022, Regie: Darren Aronofsky, Laufzeit: 112 Minuten

"Tulsa King" (VÖ: 27. Juli)

25 Jahre hat Dwight Manfredi (Sylvester Stallone), New Yorker Mafia-Boss in spe, schweigend in einem Hochsicherheitsgefängnis verbracht. Zum Dank erwartet er einen hohen Posten in seiner New Yorker "Familie". Doch es kommt anders: Manfredi wird ins provinzielle Tulsa, Oklahoma, abgeschoben. Er lässt sich aber nicht unterkriegen und baut in der Provinz ein neues, mächtiges Netzwerk auf. "Tulsa King" wirkt auf den ersten Blick wie eine altmodische Serie, weil sie eher langsam erzählt und mit viel wortkargem, aber auf den Punkt geschriebenem Dialog ausgestattet ist. Ab und zu, nur wenn es sein muss, fliegen auch mal die Fäuste. Meistens jedoch regieren in "Tulsa King" fein ausgedachte Begegnungen, schwarzhumorige Dialoge und Konflikte, die eine sehr unterhaltsame Sylvester-Stallone-Serie zu einer der positivsten Überraschungen des Serien-Jahrs 2023 machen.

Preis DVD: circa 20 Euro

US, 2022, Regie: Allen Coulter , Laufzeit: 349 Minuten

"Broker - Familie gesucht" (VÖ: 27. Juli)

So-young (Lee Ju-jeun) hat wenig und fürchtet, auch ihrem neugeborenen Kind nichts bieten zu können. Aus purer Verzweiflung legt sie das kleine Bündel in eine Babyklappe. Der Anfang von "Broker - Familie gesucht" könnte trostloser kaum sein. Und doch wird daraus eine liebevolle, herzerwärmende Geschichte, so wie sie wohl nur Koreeda erzählen kann. Das Kind landet bei Sang-hyn (Song Kang-ho, "Parasite") und Dong-soo (Gang Dong-won). Die beiden Ganoven verdienen sich regelmäßig etwas dazu, indem sie Babys an wohlhabende Koreaner mit unerfülltem Kinderwunsch verkaufen. So-young allerdings bekommt Wind von der Sache. Erst schimpft sie die beiden Gangster ordentlich aus, dann beschließt sie bei der Suche nach neuen Eltern für ihr Baby zu helfen. So beginnt ein schräg-charmanter Roadtrip quer durch Südkorea, bei dem alle Beteiligten ihr eigenes Leben neu überdenken, während zwei Sozialarbeiter ihnen dicht auf den Fersen sind. Mit "Broker" präsentiert sich Hirokazu Koreeda ("Shoplifters - Familienbande") einmal mehr als großer Geschichtenerzähler. Song Kang-ho gewann in Cannes den Preis als bester Darsteller.

Preis DVD: circa 14 Euro

KR, 2022, Regie: Hirokazu Koreeda, Laufzeit: 124 Minuten