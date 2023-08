Nächstes Jahr findet zum 96. Mal die Oscar-Preisverleihung statt, die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange - besonders für die Kategorie "Bester internationaler Film", für die zwölf deutsche Produktionen eingereicht wurden.

Die Oscars gehören zu den größten und wichtigsten Preisverleihungen der Welt, bei der sich auch die ein oder andere deutsche Produktion durchsetzen konnte. So gewann dieses Jahr der Film "Im Westen nichts Neues" gleich in vier Kategorien, unter anderem als "Bester Internationaler Film". Nun wurde bekannt gegeben, welche zwölf deutsche Produktionen in der Vorauswahl sind und sich Hoffnung machen können, in ebenjener Kategorie für Deutschland ins Oscar-Rennen zu gehen.

Laut einer Pressemitteilung von German Films wurden "Anselm - Das Rauschen der Zeit", "Das Lehrerzimmer", "Die Theorie von Allem", "Ein ganzes Leben", "Eine Frau", "Elaha", "Orphea in Love", "Roter Himmel", "Sisi & Ich", "The Ordinaries", "Was man von hier aus sehen kann" und "Wochenendrebellen" ausgewählt.

Oscar 2024: Wer geht für Deutschland ins Rennen?

Weiter heißt es, dass die Auswahl des deutschen Films für die Oscars von einer Fachjury am 22. und 23. August in München festgelegt wird. Wer Teil der Jury sein wird, wird in den kommenden Tagen auf der offiziellen Internetseite von German Films bekannt gegeben.

Die 15 internationalen Produktionen, die es auf die Oscar-"Shortlist" schaffen, werden am 21. Dezember veröffentlicht. Danach wird entschieden, welche finalen fünf Filme am Ende für den Oscar ins Rennen gehen. Diese werden am 23. Januar 2024 bekannt gegeben. Die 96. Oscar-Verleihung findet am 10. März 2024 statt.