Der Launch von "Overwatch 2" war von Problemen überschattet. Mittlerweile kann Blizzard aber Erfolgszahlen vermelden. Für die Geduld der Fans der ersten Stunde gibt es Geschenke als Entschuldigung.

Stundenlange Wartezeiten, Verbindungsabbrüche und zahlreiche Bugs frustrierten die Spieler zum Launch von "Overwatch 2". Blizzard gab Hacker-Attacken die Schuld. Nach dem holprigen Start ging es jedoch steil bergauf für die Fortsetzung des teambasierten Ego-Shooters. Wie Blizzard stolz per Twitter bekannt gab, spielten in den ersten zehn Tagen seit dem Release mehr als 25 Millionen Gamer den Free-2-Play-Titel "Overwatch 2". Damit konnte Teil 2 laut dem Publisher bereits jetzt dreimal mehr tägliche User anziehen als der Vorgänger.

Was steckt hinter den Zahlen?

Was die Zahlen allerdings nicht verraten ist, wie hoch der Prozentsatz der Gamer war, die gerade in der von Serverproblemen geprägten Anfangsphase vergeblich versuchten, sich einzuloggen. Ebenso wenig sagen die Zahlen darüber aus, wie viele User das Spiel nur aus Neugier kurz besucht haben. Es ist nicht untypisch für einen Gratis-Titel, dass diese in der Veröffentlichungsphase rekordverdächtige Userzahlen haben, die dann aber ebenso rasch purzeln. Wie stark die Dauermotivation der Community ist, wird sich bei "Overwatch 2" also erst zeigen.

Dazu kommt Kritik an einigen Features. Dass beispielsweise neue Helden nur über den Battle Pass ergattert werden können, stieß manchen Spielern bitter auf. Auch die Medaillen aus dem ersten Teil wurden entfernt sowie der End-Game-Screen, in dem man sich mit den gegnerischen Teams unterhalten konnte. Zudem wird die Monetarisierung von "Overwatch 2" kritisiert. Wer kein reales Geld für Mikrotransaktionen ausgeben will, muss deutlich länger als im Vorgänger spielen, um beispielsweise ein legendäres Skin ergattern zu können.