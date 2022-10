Die graue Jahreszeit naht. Wie kann man es sich trotz der bevorstehenden Energiekrise gemeinsam mit dem Partner auf engem Raum schön machen, ohne sich auf die Nerven zu gehen? Und wie können Singles den Winter bestmöglich nutzen? Sexualtherapeutin Beate Quinn hat im Interview einige Tipps auf Lager.

Der Winter rückt näher. Wie kommt man als Paar - auch in Anbetracht bevorstehender Energieengpässe - am besten durch die graue Jahreszeit, ohne sich auf engem Raum auf die Pelle zu rücken? Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn hat das passende Erfolgsrezept, um den Funken aufrechtzuerhalten. Den ein oder anderen Tipp hat die Expertin auch für genießerische Singles. Beate Quinn ist eine der drei Experten, die im Rahmen des Formats "Hochzeit auf den ersten Blick" (montags, 20.15 Uhr, auf SAT.1) mögliche Seelenverwandte zusammenführen - und das basierend auf Daten und Fakten. Ob die Wissenschaft ein Garant für die ewige Liebe ist? Die Liebesflüsterin klärt im Interview auf.

teleschau: Drohen viele Paare an der Herausforderung dieser schier monströsen Krisen, beispielsweise der Energiekrise, zu zerbrechen?

Beate Quinn: Eine Krise ist wie ein Katalysator für die Beziehung: Hier zeigt sich das Fundament einer Beziehung deutlicher. Für viele Paare bedeuten Krisen extra Stress und Ängste, aber sie sind auch eine Chance, wieder enger zusammenrücken und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Denn wenn um uns herum alles bröckelt, dann richten wir den Blick wieder auf das Wesentliche. Krisen haben das Potenzial, uns wieder in Verbindung zu bringen und zu zeigen, worauf es wirklich ankommt und was man in der Beziehung bewahren oder stärken sollte.

teleschau: Worauf sollten Paare achten, wenn sie über den Winter auf engem Raum für längere Zeit zusammen sind?

Beate Quinn: Gerade, wenn man einander nicht so gut ausweichen oder man sich nirgendwo abreagieren kann, ist es wichtig, dass sich Paare vermehrt offen austauschen und besprechen, was der Einzelne braucht. Dabei ist eines ganz wichtig: "Aufeinander zu hocken" muss nicht bedeuten, dass man alles zusammen macht! Jeder darf und soll sich auch seinen eigenen Raum nehmen und sich Zeit für sich und seine eigenen Interessen und Bedürfnisse nehmen. Wer offen kommuniziert und aufmerksam mit sich und seinem Partner oder seiner Partnerin umgeht, entgeht dem Winter-Lagerkoller am besten.

teleschau: Was können Paare im Winter zu zweit unternehmen, um den Funken aufrechtzuerhalten?

Beate Quinn: Eine Beziehung braucht Liebespflege, egal ob es Sommer oder Winter ist. Und um einen Liebes-Hormon-Cocktail auszulösen, braucht es nur einige Grundzutaten: Aufmerksamkeit, körperliche Nähe, viel nackte Haut, Zuneigung und das wertvollste Geschenk: viel gemeinsame Zeit. Deswegen: Gestalten Sie ganz bewusst immer wieder Tage, an denen Sie etwas gemeinsam unternehmen, das Ihnen besonders große Freude bereitet und schenken Sie sich gegenseitig Komplimente und Zärtlichkeiten!

Zwischen Winterblues und Flirt-Intermezzo

teleschau: Was könnten ideale Weihnachtsgeschenke für den Partner oder die Partnerin sein?

Beate Quinn: Das kommt ganz auf die Persönlichkeit und Art der Beziehung an. Ist der Partner oder die Partnerin beispielsweise ein echter Romantiker, doch eher verspielt oder neigt er oder sie vielleicht zum Pragmatismus? Braucht er oder sie vielleicht einen Ausgleich zum stressigen Alltag? Darüber sollte man sich als Schenkender im Vorfeld ausgiebig Gedanken machen. Das perfekte Weihnachtsgeschenk ist eines, das zum Empfänger passt, sein oder ihr Herz hüpfen lässt und dazu eine persönliche und liebevolle Note hat.

teleschau: Haben Sie auch Tipps für überzeugte Singles, dem Grau des Winters zu entkommen?

Beate Quinn: Klar, nicht immer ist eine Reise in die Sonne möglich. Aber das ist auch nicht zwingend notwendig. Um dem Grau des Winters zu entkommen, empfehle ich jedem, sich intensiv seinen Freundschaften zu widmen. Denn Menschen, die man gernhat, und mit denen man sich gerne umgibt, sind wie ein Lagerfeuer, an dem man sein Herz wärmen kann. Gleichzeitig bietet die kalte Jahreszeit aber auch die Chance, zur Ruhe zu kommen, ein bisschen zu entschleunigen und sich Gedanken darüberzumachen, wie man sein Leben in Zukunft gestalten möchte. Aus meiner Sicht ein echtes Geschenk - für Singles wie für Paare.

teleschau: Ist der Winter nicht die beste Zeit für Singles, sich einen Partner zu suchen - wo doch jeder in Kuschellaune ist? Wie können Singles im Winter am besten auf die Pirsch gehen, worauf sollen sie achten?

Beate Quinn: Der Wunsch nach Nähe, Geborgenheit und emotionaler Wärme ist in den kalten Monaten oft sehr stark. Gerade in dieser Zeit begeben sich dann viele Singles wieder ganz aktiv auf Partnersuche im Internet. Auch wenn's draußen regnet und schneit, kann man so kuschelig vom Sofa aus und mit einer Tasse Tee flirten. Wer lieber abseits des Netzes einen Partner sucht, ist zum Beispiel auf der Skipiste oder dem Weihnachtsmarkt gut aufgehoben. Ich rate nur, sich vom Kuscheltrieb und Winterblues bei der Partnersuche nicht komplett leiten zu lassen - zumindest, wenn es um mehr gehen soll als um ein Flirt-Intermezzo.

Ist das Beziehungsglück vorhersehbar?

teleschau: "Hochzeit auf den ersten Blick" ist das erste TV-Format, bei dem die Liebe auf wissenschaftlichen Daten und Fakten fußt: Was können Sie aus Ihrer Erfahrung als Therapeutin sagen: Wie viel hat die Liebe, hat das "perfekte Match", tatsächlich mit Wissenschaft zu tun?

Beate Quinn: In der Paarforschung gibt es seit vielen Jahrzehnten wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die eine Voraussage über das zukünftige Beziehungsglück zweier Partner ermöglichen. Dieses Wissen greifen wir bei "Hochzeit auf den ersten Blick" auf und ermitteln Beziehungskonstellationen, die besonders gut zusammenpassen. Klar ist aber auch: Eine Beziehung hat nur dann eine Zukunft, wenn ein großes Maß an "inneren Übereinstimmungen" vorhanden ist und beide Partner gewillt sind, sich ohne Vorbehalt auf die Beziehung einzulassen und auch daran zu arbeiten. Das gilt für die Paare von "Hochzeit auf den ersten Blick" genauso wie für Menschen, die sich "einfach so" ineinander verlieben.