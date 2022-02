"jerks." Staffel 4, "Encanto" und "Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

"Wir wollen und müssen uns schämen. Das ist unser Genre: Wir sind eine Horror-Serie. Nur ist es nicht der Schmerz des Schreckens, sondern die Qual der Scham, die unseren Horror ausmacht": Treffender als Christian Ulmen kann man die Essenz von "jerks." kaum umschreiben. Nach der ersten Staffel vermutete man vielleicht noch, dass der darin gezeigte Grad an Fremdscham und politischer Inkorrektheit kaum mehr zu überbieten ist. Doch in der zweiten und dritten Season setzen Christian Ulmen und Fahri Yardim noch einen drauf. Ob Menschenfleisch-Dinner, Behindertenwitze oder Flirts mit Minderjährigen: Die beiden Freunde, die sich schon aus Hamburger Kindertagen kennen, spielen in der Anarcho-Comedy unerträglich peinliche Versionen ihrer selbst. "jerks." Staffel 4 erscheint nun ebenso wie der Animationsfilm "Encanto" und der Familienfilm "Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft" auf DVD und Blu-ray.

"jerks." Staffel 4 (VÖ: 4. Februar)

Mitten in der Nacht steht Christian Ulmen auf, stakst völlig verschlafen zur Toilette und pinkelt seiner Freundin Emily (Emily Cox) ins Gesicht, die kotzend über der Toilette hängt. Weil das Paar zuvor über verborgene sexuelle Wünsche gesprochen hat, denkt Emily nun auch noch, Christians geheime Sehnsucht sei es, seiner Freundin ins Gesicht zu urinieren. Kurzum: Das Chaos ist perfekt, der Fremdschämfaktor hoch - und doch ist "jerks." auch in den neuen Episoden einmal mehr zum Schreien komisch. Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich bisher an Fahri Yardim und Christian Ulmen respektive ihren bisweilen unerträglich peinlichen Versionen ihrer selbst beömmelten, haben auch in Staffel vier Spaß. Dafür sorgen das zugespitzte Drehbuch, eine wohl dosierte Prise Fäkalhumor und die skurrile Ausgangssituation von Staffel vier.

Preis DVD: circa 20 Euro

D, 2021, Regie: Christian Ulmen, Laufzeit: 243 Minuten

"Encanto" (VÖ: 10. Februar)

"Encanto" bedeutet "Charme" oder "Zauber" auf Spanisch und ist im gleichnamigen Disney-Film auch der Name jenes magischen Ortes irgendwo in den Bergen Kolumbiens, an dem Familie Madrigal lebt. Jedes der Familienmitglieder hat eine einzigartige Gabe - Luisa ist stark, Isabela wunderschön, Antonio kann gar mit Tieren sprechen. Nur Mirabel ist ganz normal - anders als ihre Geschwister hat sie zu ihrem fünften Geburtstag keine besonderen Fähigkeiten erhalten. Nun ist sie eine Teenagerin und zweifelt daran, ob sie in diese außergewöhnliche Familie überhaupt noch gehört oder ob ihr Platz nicht vielleicht woanders ist. Dann aber schlägt auch Mirabels große Stunde: Als das magische Zuhause ihrer Familie in Gefahr ist, muss das Mädchen zeigen, was wirklich in ihr steckt. "Encanto" ist ein kunterbunter Animationsspaß voller Musik und in der Tradition des Magischen Realismus.

Preis DVD: circa 13 Euro

USA, 2021, Regie: Byron Howard, Laufzeit: 98 Minuten

"Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft" (VÖ: 4. Februar)

2015 wurde die Lehrerin geschrumpft, drei Jahre später waren die Eltern dran, und nun heißt es im dritten Teil: "Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft". Der Film von Regisseur Granz Henman soll einen "fulminanten Abschluss" bilden, so die Macher der Reihe. Die Hauptfigur Felix wird noch immer von Oskar Keymer gespielt, der mittlerweile 17 Jahre alt ist. Kein Wunder also, dass sich der junge Mann nicht mehr nur für Streiche interessiert. Auch eine neue Mitschülerin hat es ihm angetan. Doch Felix' Freunde glauben, dass diese Melanie (Lorna zu Solms) hinter mehreren Diebstählen steckt, die an der Schule gemeldet wurden. Also versuchen sie, ein Date zwischen den beiden zu vereiteln. Was sich Felix allerdings nicht gefallen lässt. Und so wendet er den Schrumpf-Zauber, den ihm der von Otto Waalkes gesprochene Schulgeist zuvor beigebracht hatte, bei ihnen an.

Preis DVD: circa 11 Euro

D, 2021, Regie: Granz Henman, Laufzeit: 93 Minuten