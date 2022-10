Vicky (33), an Tag 4 die Gastgeberin der Berlin-Woche von "Das perfekte Dinner", arbeitet als Geschäftsführerin im Restaurant ihrer Eltern. Die Gastro-Erfahrung könnte ein Vorteil sein, stünde dem nicht Vickys Quirligkeit im Weg ...

"Mein Vater ist gelernter Koch", ist Vicky, die eigentlich Victoria heißt, schon in der Küche aufgewachsen. In ihrer Wohnung in Berlin-Zehlendorf will sie die Gäste der Hauptstadtwoche bei "Das perfekten Dinner" auf eine "Kulinarische Reise durch Europa" mitnehmen. "Wir reisen durch Griechenland, wir reisen durch Frankreich, wir reisen durch Italien, wir reisen durch Deutschland", zählt Vicky die Länder auf, die sie zum Motto inspiriert haben. Dafür liest sich das Menü recht übersichtlich:

Vorspeise: Emmas Lieblinge

Hauptspeise: Beschwipstes Filet

Nachspeise: Grün trifft Rot für Hannah

"Wer ist Emma?", hat Kin (62) keine Idee von der Vorspeise. "Ist Emma ihre Tochter?", vermutet Claas (35) korrekt. Sein Horror wären Rote Bete: "Da schreie ich nicht Juhu." Er liest weiter: "Beschwipstes Filet, das passt wie die Faust aufs Auge."

Zu viele Sehnen im Filet? "Das ist doch nicht normal!"

Bei der Vorbereitung steigt Vicky erst barfuß ins Karamell, dann gefällt ihr die Qualität des Filets gar nicht: "Das ist doch nicht normal, oder? Dass hier so eine Sehne drin ist?" Nicht nur eine, überall sind Sehnen. "Das ist doch nicht normal!" Die Lösung: "Noch mal einkaufen gehen." Kurz darauf Entwarnung vom Fleischexperten: Sie kann die Filets bedenkenlos benutzen.

"Sie war aufgeregt, noch hektischer als sonst", bleibt Kin Vickys Aufregung nicht verborgen. "Ruhig, ruhig", versucht Lucyna (64) die Gastgeberin nach der hibbeligen Begrüßung wieder runterzubringen. Shiva (50) ruft ihr in die Küche hinterher: "Relax!" Vickys Nervosität bleibt Tischgespräch. Kin: "Sie ist sowieso immer aufgeregt, aber heute Abend ein bisschen überdreht."

Für Shiva ist die Vorspeise "nichts Besonderes"

Rote-Bete-Carpaccio mit karamellisierten Walnüssen, Schafskäse, selbstgemachtem Brot und Tomaten-Knoblauch-Butter werden aufgetischt. Für Claas hat Vicky extra Gelbe statt Rote Bete verarbeitet. Der isst brav: "Hier schmeckt die Bete so fruchtig." Für Shiva war die Vorspeise "nichts Besonderes". Kin kritisiert: "Es waren viel zu viele Sachen. Viel zu viel Geschmack. War nicht so ganz harmonisch."

Als Kin in der Küche vorbeischaut, gesteht Vicky ihr Fleisch-Drama: "Ich hatte eine Panikattacke. Ich war kurz davor zu heulen." Dazu kommt jetzt noch die Hektik der Gästebewirtung. Vicky rotiert zwischen Herd, Ofen, Spüle und Kühlschrank. Sektchen zwischendurch hilft nur bedingt. Dann stehen die Teller mit Filet, Gemüse-Gratin und Portwein-Zwiebeln auf dem Tisch. "Sie hat nonstop geredet über das Problem mit dem Fleisch", fühlt sich Kin völlig überrollt. "Dann hat sie angefangen, mit vollem Mund zu sprechen." Lucyna findet auch: "Man sagt das den Gästen nicht."

Kin fühlt sich überrollt: "Brauche ein paar Stunden Yoga"

"Ich kriege einen nervösen Zusammenbruch", ist Kin von Vickys Chaos und Lärm gestresst. "Ich brauche ein paar Stunden Yoga jetzt." Zum Glück ist der Abend nach dem Pistazien-Tiramisu mit Chili-Schoko-Pops bald überstanden. Auch das Dessert stimmt Kin nicht glücklich: "Das Pistazien-Tiramisu war mir nicht süß genug." Sieht Shiva ähnlich: "Für mich war das auch zu fad."

"Ich stelle mir ein perfektes Dinner harmonisch vor", fehlte Shiva insgesamt die Ruhe. "Das war mir zu Heckmeck." Mit 29 Punkten schafft es Vicky nur auf den vorerst letzten Platz.