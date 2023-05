In Monaco ist Davina Geiss mit den Nerven am Ende: Nach einem Einkauf ist plötzlich Hund Maddox verschwunden. Alles Rufen und Suchen führt nicht zum Erfolg. In ihrer Not sucht die 19-Jährige Hilfe bei ihren Eltern - doch die sind weit entfernt in Dubai.

Für jeden Hundehalter ist es der absolute Horror: Der geliebte Vierbeiner ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Genau das erlebt Davina Geiss im Staffelfinale von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (RTLZWEI). Die 19-Jährige kommt mit Schwester Shania von einem Shoppingtrip in Monaco zurück. Hündchen Maddox (15) ist natürlich, wie immer, mit dabei. Weil sie eine Menge eingekauft haben, müssen die Schwestern mehrmals von der Garage ins Apartment gehen.

Als alles erledigt ist, schaut sich Davina suchend nach Maddox um. Der ist nicht mehr im Auto. "Shania, wo ist der Hund?", fragt Davina schon leicht panisch. "Hast Du etwa die Tür aufgelassen?" herrscht sie die 18-Jährige an. Tatsächlich steht eine Autotür offen. "Normalerweise springt der da ja nicht raus", verteidigt sich Shania. Davina ist mittlerweile völlig im Panikmodus. "Geh' den Hund suchen, Shania!", schnauzt sie ihre Schwester an. Laut rufend suchen beide die Tiefgarage nach dem entlaufenen Hunde-Oldie ab. Der sieht leider nicht mehr gut - und in der Garage lauern viele Gefahren, allen voran fahrende Autos.

Papa Robert ist fassungslos: "Wie kann man denn einen Hund verlieren?"

Davina weiß sich nicht mehr zu helfen. "Wir müssen Papa anrufen!", sagt sie. Shania ist davon nicht begeistert: "Nein, ruf ihn nicht an! Wie kann uns Papa helfen? Er wird wieder sagen, wir sind so dumme Kinder. Wie können wir einen Hund verlieren in der Tiefgarage?", malt sich Shania den Wortwechsel aus.

Robert und Carmen sind zudem weit weg in Dubai in ihrer neuen Wohnung. Die erste Reaktion des 59-Jährigen fällt genau so harsch aus, wie es Tochter Shania schon befürchtet hatte: "Wie kann man denn einen Hund verlieren?", ereifert sich Robert Geiss. Doch dann besinnt er sich und versucht zu deeskalieren: "Davina, ganz ruhig! Was sollen wir denn jetzt aus Dubai machen? Ihr müsst den Hund jetzt suchen, irgendwo muss der Hund ja sein", sagt Robert. Carmen, die das Gespräch mitangehört hat, leidet mit Davina: "Davina flippt ja aus, das ist ja ihr Baby!", sagt sie.

Davina fällt ein Stein vom Herzen

Während Davina und Shania die Suche bereits auf Monacos Straßen erweitert haben, macht sich Robert bereits Gedanken, wie ein solcher Vorfall künftig verhindert werden kann: "Da gibt es so Halsbänder!", weiß der Millionär, "der Hund braucht so was, das habe ich gesehen bei diesem Martin Rütten (sic!) im Fernsehen", erklärt er seiner Frau. Gemeint ist natürlich der bekannte "Hundeprofi" Martin Rütter, der auch Werbung für eine Tracking-App für Hunde macht.

Shania versucht derweil, ihre Schwester zu beruhigen: "Ich bin mir sicher, jemand hat den Hund genommen, der Hausmeister oder so", hofft sie. Dann klingelt bei Robert Geiss erneut das Telefon. Am anderen Ende ist ein Nachbar von Davina und Shania. Er hat die erlösende Nachricht: Maddox ist bei ihm in Sicherheit! Robert: "Der Hund ist wieder da! Mir hat gerade der Markus geschrieben, der Nachbar von oben drüber. Er hat den Hund in der Garage gefunden und mit ins Apartment genommen, weil er Angst hatte, dass der Hund überfahren wird." Davina fällt ein Stein vom Herzen, als sie die gute Neuigkeit hört.

Tracking-App überwacht nicht nur Hund Maddox

Nachdem sie wieder mit dem entlaufenen Maddox vereint ist, bestellt Davina im Internet sofort einen Tracker. "Maddox ist wirklich halb blind, und alle meine Freunde, die einen Hund haben, haben auch so was", sagt sie. Ein paar Tage später ist der Tracker auch schon in der Post. Mit der dazugehörigen App kann Davina nun immer sehen, wo sich ihr Liebling aufhält. Was für eine Erleichterung!

Woran die beiden Geissen-Töchter nicht gedacht haben: Auch Mama Carmen hat sich die App heruntergeladen. "Wenn die den Hund immer dabei haben, können wir jetzt auch immer sehen, wo die Kinder sind", freut sich die 57-Jährige diebisch. Direkt wird gecheckt, ob die Kinder mit Maddox denn auch zu Hause sind. "Was macht denn Maddox im Jachtclub?", fragt sich Carmen dann jedoch. Robert macht direkt einen Kontrollanruf: "Wie sieht es denn gerade zu Hause aus?", will er wissen. Davina muss zugeben, dass sie dort gerade gar nicht sind. Robert: "Haben wir euch wieder voll erwischt!"

Shania ist fassungslos: "Mama und Papa haben wieder alles herausbekommen", sagt sie und muss dann doch lachen, "eigentlich sehr schlau von denen, so weit muss man erst mal denken." Für Davina ist klar, wie sie der elterlichen App-Kontrolle entgehen kann: "Du darfst nie wieder raus, Maddox. Du bleibst nur noch zu Hause", sagt sie. Keine Sorge, nur Spaß! Das würde Hundemama Davina ihrer geliebten Fellnase natürlich nie antun.