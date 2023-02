Ende Januar verkündete Paris Hilton die Geburt ihres Sohnes. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Modemagazin "Harper's Bazaar" erzählte sie von den ersten Wochen als Neu-Mama und ihren Schwierigkeiten mit der eigenen Sexualität.

Es war eine große Überraschung: Vor rund drei Wochen verkündete Paris Hilton die Geburt ihres Sohnes bei Instagram. Der gesunde Junge kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Die Geburt wollten das Model und ihr Ehemann Carter Reum so lange wie möglich geheimhalten, wie sie nun im Interview mit dem US-amerikanischen Modemagazin "Harper's Bazaar" verriet: Mit Perücke, Kapuzenpulli und unter falschem Namen sei Hilton ins Krankenhaus gefahren, heißt es in der großen Cover-Story.

"Mein ganzes Leben war immer so öffentlich", erklärte Hilton: "Wir haben beschlossen, dass wir diese ganze Erfahrung für uns haben wollen." Nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus habe sich die kleine Familie deshalb vollständig zurückgezogen: Zwei volle Tage nahmen sie sich Zeit, sich an das Leben mit Baby zu gewöhnen. Die Angestellten schickten sie unter dem Vorwand, dass das Haus gestrichen würde, nach Hause.

Ehemann schenkt ihr Vertrauen

Ihre neue Rolle gefällt der 42-Jährigen offenbar sehr gut: "Ich möchte ihn beschützen und jede Sekunde bei ihm sein", sagt sie: "Man hat diesen Mutterinstinkt, der sich einstellt und den ich vorher nie hatte. Ich fühle mich jetzt so vollkommen." Zum Einschlafen bekommt der Kleine schon jetzt Mamas Hit "Stars Are Blind" aus dem Jahr 2006 in einer Akustik-Version zu hören.

Auch spricht Hilton offen über ihre Ehe, die sie 2021 einging: "Ich genieße es, mit meinem Mann zu schlafen", sagt sie. Eine Aussage, die sie vor einigen Jahren so wohl noch nicht gemacht hätte: "Ich war als Sexsymbol bekannt, aber alles Sexuelle machte mir Angst", gesteht das Model im Interview.

Sie habe sich selbst immer den "küssenden Banditen" genannt, weil sie keine Lust auf Sex hatte: "Viele meiner Beziehungen haben deshalb nicht funktioniert", erzählt Hilton, die in ihrer Schulzeit einen sexuellen Missbrauch erlebte. Anfang der 2000-er veröffentlichte ein Ex-Freund gegen ihren Willen ein Sex-Tape von ihr. Ihr Ehemann schenke ihr Vertrauen, heißt es in dem Artikel: "Erst mit Carter bin ich endlich nicht mehr so", sagt sie.