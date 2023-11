Im Januar wurde Paris Hilton Mutter eines Sohnes. Nun folgt überraschend Baby Nummer zwei.

Pünktlich zu Thanksgiving überrascht Paris Hilton ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Rund zehn Monate nach der Geburt ihres Sohnes Phoenix ist die Hotelerbin erneut Mutter geworden. Auf Instagram postete Hilton am Freitagmorgen (nach deutscher Zeit) das Foto eines rosafarbenen Stramplers mit einer Herzchen-Sonnenbrille für Kinder und einem kleinen Kuschelhasen. Dazu schreibt die 42-Jährige: "Dankbar für mein kleines Mädchen!" Details über das Geburtsdatum der Kleinen verrät Hilton nicht. Auch ob das Kind ebenfalls von einer Leihmutter ausgetragen wurde, ist bislang nicht bekannt. Dem auf den Strampler aufgestickten Schriftzug ist allerdings zu entnehmen, dass das Mädchen den Namen London trägt.

Erst im Januar hatten Hilton und ihr Ehemann Carter Reum ihr erstes Baby willkommen geheißen: Der kleine Phoenix kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Bereits vor drei Jahren gab Hilton preis, dass sie sich schon vor einiger Zeit Eizellen entnehmen und einfrieren lassen habe. Der Vorname London für ihre nun geborene Tochter steht ebenfalls schon lange fest: In der Talkshow von Ellen DeGeneres erzählte Hilton vor einem Jahr, dass sie am liebsten zwei oder drei Kinder hätte. Ihre Tochter würde sie London Marilyn Hilton Reum nennen, wobei Marilyn eine Hommage an ihre Großmutter sei. "Und London, weil es meine Lieblingsstadt ist. Und ich finde, dass Paris und London zusammen süß klingen."