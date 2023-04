"Für Partnertausch gibt es im RTL-Programm viel Gelegenheit", freute sich Moderator Daniel Hartwich bei "Let's Dance", unterstützt von Schauspielerin Julia Beautx: "Eine Woche betrügen ist ok." Das sorgt für Schocks, Sehnsüchte, Seitenhiebe und gar "Historisches" in der jüngsten Ausgabe der Show.

Vom Klassiker "Frauentausch" bis hin zur Wahllosigkeit verschiedenster Dating-Formate unter Palmen: Was Bäumchen-wechsel-dich-Spiele angeht, kann kein anderer Sender RTL so schnell etwas vormachen. Bei "Let's Dance" sorgte die Ankündigung, eine Woche lang ohne die gewohnte Drillmaschinen auszukommen, zunächst für überraschende Fassungslosigkeit unter den prominenten Teilnehmern und Teilnehmerinnen: "Ich mache mir gleich in die Hose", gestand etwa "GZSZ"-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi fassungslos, umgeben von schockierten Gesichtern, die sonst nur unter der Lampe mit dem roten Licht oder der Erwähnung des "Impro Dance even more extreme" entstehen.

Da merkten die Promis, was sie an deren Trainerinnen und Lehrmeistern haben. "Es gibt so viele Arten von Strenge, aber hier nur liebe", erkannte zum Beispiel Sternekoch Ali Güngörmüs, der nunmehr sowohl bei Christina Luft als auch Patricija Ionel führen lernen durfte. Chryssanthi Kavazi vermisste ihren Vadim Garbuzov, doch Joachim Llambi empfahl ihr stark ihren Partner für die Woche, Zsolt Sándor Cseke - und redete sich dabei um Kopf und Kragen: "Du hattest starke Momente, wenn du mit Zsolt zusammen warst. Ihr hattet eine Pose, wo du so auf ihm drauf warst. Und da habe ich gedacht: Das ist das, was ich ständig haben will." Die ersten Lacher aus dem Publikum ignorierte Llambi und fuhr fort: "Ganz wichtig bei Rumba, mit deinem Partner: Guck ihn an. Nimm ihn dir. Dafür wird der Kerl bezahlt! Benutze ihn." - "Sag mal!", grätschte Jorge González empört dazwischen. Und auch Motsi Mabus schüttelte den Kopf: "Wer wird hier eigentlich noch bezahlt?" Zsolt, der Mann für gewisse Tanzstunden, trug es mit Fassung - und freute sich mit Chryssanthi über 21 Punkte.

"Dieser Tanz bleibt in der Historie von 'Let's Dance'!"

Julia Beautx wollte jedenfalls schnell wieder "ihren Zsolt" zurück. "Komisch, dass du hier bist", bekam wiederum Vadim Garbuzov im Übungsraum zu hören - dabei ist ihr Trainer für den Wiener Walzer ein echter Wiener. Und am Schluss ein etwas herablassender: "Sie war sehr brav." "Eine gute Schülerin", pflichtete ihm Jorge González bei. Für Julia zählte jedoch nur ein Zungenbrecher: Ich hoffe, Zsolt ist stolz" - auf 24 Punkte.

Mehr als stolz konnten vor allem zwei Teilnehmerinnen sein: Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste bekam als Wechselpartner Valentin Lusin zugelost. Doch der erkrankte während der Trainingswoche erkrankte und schickte stattdessen seine Frau Renata vorbei. Trotz der nicht optimalen Voraussetzungen haute das Ergebnis Jury und Publikum vom Hocker. "Das hat wirklich mein Herz berührt. Oh mein Gott! Letzte Woche hatte ich Sorgen, dass du rausfliegst. Aber das ist ein Favoriten-Tanz!", jubelte Motsi Mabuse. Jorge González setzte noch eins drauf: "Dieser Tanz bleibt in der Historie von 'Let's Dance'!" Und selbst der gestrenge Herr Llambi lobte: "Wir hatten selten so eine emotionale und gefühlvolle Rumba. Mehr geht einfach nicht." Die Folge: 30 Punkte und Freudentränen bei Sharon Battiste, die in der Vorwoche noch gewackelt hatte.

Mit ihrer Rumba befand sich die Ex-"Bachelorette" in ebenso ausdrucksstarker Gesellschaft: Anna Ermakova scheint bei "Let's Dance" nichts mehr zu stoppen. Zwar sei laut ihrem Übergangs-Tanzpartner Christian Polanc die Samba "der Endgegner aller großen Frauen", aber im Karneval-in-Rio-Federkostüm zeigte ihm die Becker-Tochter entschlossen und geschmeidig die Stirn. 29 Punkte und der "Bonuspunkt" für die meisten Anrufe waren der Lohn.

Etwas, was für die Herren Jens "Knossi" Knossalla und Timon Krause noch nicht unmittelbar greifbar ist. So unterschiedlich sie auf der Tanzfläche agieren, so verschieden nahm sie auch Joachim Llambi auseinander. Bei der Bewertung des Mentalisten, der diesmal mit sabel Edvardsson einen Jive zu "Twist & Shout" tanzt, gerät die Jury fast in Streit. Während Motsi Mabuse von einem "eigenen Timon-Tanz" erzählt ("Untenrum war alles gut") und auch Jorge González den "individuellen Stil" lobte, winkte Joachim Llambi ab: "Bei mir ist da nichts angekommen - alles zu technisch und irgendwie 'gelernt'." Gegen-Vorbild sei ausgerechnet Entertainer Knossi: "Bei dir geht es über die Technik hinaus - da ist Gefühl!"

Motsi Mabuse nach royalem Ausflug: "Zuhause ist's am schönsten"

Apropos "Gefühle": "Ich versuche, dich in vier Tagen so richtig geil zu machen. Das wird heiß. Zieh dich aus!", verhieß Ekaterina Leonova dem etwas verunsicherten Handballer Michael "Mimi" Kraus ("Nicht rot werden"). Der Paso Doble der beiden bewies, dass "Ekat" Wort hielt. 22 Punkte gab's für die beiden - und anrüchige Fragen von Moderator Daniel Hartwich obendrein: "Roch ihre Peitsche noch nach Timon?"

"Du hast eine Ruhe wie die Titanic", bescheinigt wiederum Patricija Ionel ihrem Tanzpartner Ali Güngörmus. Der TV-Koch zeigte sich dem Kompliment gegenüber zwiegespalten: "Weißt schon, dass die untergegangen ist?" Eigentlich hätte Güngörmus an diesem Abend bibbern müssen, verriet Daniel Hartwich. Wegen des Partnertauschs musste jedoch niemand "Let's Dance" verlassen. Dafür kündigte Daniel Hartwich an: "In der kommenden Show scheiden zwei Paare aus."

Royale Anekdote

Nicht minder aufregend war es die Woche zweifellos für Motsi Mabuse, die im Schloss Bellevue beim Staatsbankett für König Charles III. und seine Frau Camilla zugegen war, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch der königlichen "Strictly Come Dancing"-Fans - dem britischen "Let's Dance"-Pendant, in dessen Jury Motsi ebenfalls sitzt. "Sie haben einen weichen Händedruck und mir direkt in die Augen geschaut", erinnerte sich Motsi Mabuse. Und riss sich sogleich wieder zusammen: "Aber das hier, 'Let's Dance', ist mein Zuhause. Und Zuhause ist's am schönsten."