Vergangenes Jahr wurde Chris Evans vom "People Magazine" zum "Sexiest Man Alive" gewählt. Nun wurde sein Nachfolger bekannt: Ex-"Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey.

Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp: Sie alle durften nicht nur zahlreiche Preise mit nach Hause nehmen, sondern auch den Titel "Sexiest Man Alive". In einer Ausgabe am Ende jedes Jahres teilt das Magazin mit, wen die Redaktion für den "Mann mit dem größten Sexappeal" des Jahres hält. 2022 wurde sich für Marvel-Star Chris Evans entschieden. Nun wurde sein Nachfolger verkündet: Patrick Dempsey. Der Schauspieler eroberte im Laufe seiner Karriere unzählige Frauenherzen, insbesondere als Dr. Derek Shepherd in der ABC-Fernsehserie "Grey's Anatomy".

In der aktuellen "People"-Titelgeschichte äußerte sich Dempsey über den Titel: Er sei froh, dass er "zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben" ausgezeichnet zu werden: "Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen, und natürlich bekommt mein Ego einen kleinen Stoß, aber es gibt mir die Plattform, sie für etwas Positives zu nutzen", erklärte der 57-Jährige. Vor allem das "Dempsey Center" liege ihm am Herzen, das er wegen seiner verstorbenen Mutter gegründet hat, um Krebspatienten und ihre Angehörigen zu unterstützen.

Patrick Dempsey über seine Kinder: "Sie halten mich jung"

Als er von der Auszeichnung erfuhr, war der Schauspieler "völlig schockiert, und dann fing ich an zu lachen: Das ist doch ein Witz, oder? Ich war schon immer die Brautjungfer". Er habe "das völlig vergessen und nie daran gedacht, in diese Position zu kommen. Meinem Ego geht es also gut". Auch seine Kinder würden ihn sicherlich erden, sie würden sich ohnehin über ihn lustig machen "und jeden Grund finden werden, warum ich es nicht sein sollte. Was gut ist, denn sie halten mich jung".

Schon bald wird Patrick Dempsey wieder die Leinwände erobern. In Michael Manns Biopic "Ferrari" spielt der Motorsport-Fan den italienischen Rennfahrer Piero Taruffi, weitere Stars sind Films sind Adam Driver, Penélope Cruz und Hugh Jackman. "Ich verfolgte den Film schon seit Jahren, also rief ich Michael an und sagte: 'Ich möchte darüber sprechen, ob ich dabei mitmachen will'", erinnerte sich der Schauspieler zurück, "das hat mich gelehrt, dass man, wenn man etwas wirklich will, es selbst tun muss."