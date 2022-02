Es ist eines der größten Live-Sportereignisse der Welt: In der Nacht vom Sonntag, 13. Februar treffen beim 56. Super Bowl, den ProSieben überträgt, zwei Mannschaften aufeinander, die lange kaum ein Fan auf dem Zettel hatte. In der Pausenshow des Superklasse-Events treten Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Dr. Dre und Kendrick Lamar auf.

Größer geht's kaum: Für die 56. Super-Bowl-Übertragung am Sonntag, 13. Februar, wenn der neue Meister der National Football League der USA gekrönt wird, fährt die Sport-verrückte Nation eines der größten Spektakel der TV-Geschichte auf. Und diesmal hat das größte Einzel-Sportevent der Welt, das ProSieben nun zum fünften Mal live überträgt, ein ganz besonderes Flair. Im SoFi-Stadion in Inglewood im Los Angeles County treffen mit den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals zwei Mannschaften aufeinander, die zumindest zu Beginn der aktuellen Saison kaum ein Football-Fan und nur wenige Experten auf dem Schirm hatten. Vor allem die Bengals gelten als das Überraschungsteam der Saison 2021/22.

Erst zweimal überhaupt standen die Bengals im Finale und kämpften um den Super Bowl. Beide Teilnahmen liegen mit 1982 und 1989 aber schon sehr lange zurück, einen Titelgewinn gab es für das Team noch nie. Nun steht die spannende Frage im Raum: Klappt es für die Cincinnati Bengals im dritten Anlauf?

Wer tritt in Tom Bradys Fußstapfen: Joe Burrow oder Matthew Stafford?

Stütze in den Reihen der Überraschungsmannschaft ist der Youngster-Quarterback Joe Burrow. Er spielte bislang eine grandiose Saison, dabei ist es erst das zweite NFL-Jahr überhaupt für den 25-jährigen. Er wird bereits als möglicher Nachfolger für Kultstar-Quarterback Tom Brady gehandelt, der aktuell seinen Rückzug aus dem Football bekannt gegeben hatte.

Von guten Chancen für das Team ist Patrick Esume, einer der ProSieben-Experten, die die Zuschauer durch die lange Super-Bowl-Programmnacht begleiten, fest überzeugt. "Mit Start der Playoffs habe ich auf die Bengals gesetzt - da wurde ich noch belächelt. Jetzt habt ihr die Bestätigung", sagt er. "Das junge Team Swag steht verdient im Super Bowl gegen die L. A.-Allstars."

Heimspiel für das Team Hollywood

Tatsächlich dürfen die Los Angeles Rams auf den Heimvorteil-Rückenwind erhoffen. Star in ihrem Team ist der 33-jährige Quarterback Matthew Stafford, der schon seit 13 Jahren in der NFL spielt. Nach den Buccanneers im Jahr 2021 gelang auch den Rams der Einzug in ein Heim-Super-Bowl.

Von ihnen ist ein anderer ProSieben-Experte überzeugt. "Die Rams waren vor der Saison mit der Neuverpflichtung von Matthew Stafford schon mein Super-Bowl-Favorit. Hollywoods Team goes All-In, mehr geht nicht - deshalb sind die Rams mein klarer Favorit", sagt Christoph "Icke" Dommisch vor dem Spiel der Spiele.

ProSieben steigt am Sonntag, 13. Februar, ab 22.55 Uhr, in die lange Football-Nacht ein. Dann melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und "Netman" Christoph "Icke" Dommisch aus dem "ran"-Studio in Unterföhring. Sie versorgen eingefleischte Football-Fans und Neulinge mit letzten Informationen vor dem Kickoff. Immer wieder gibt es dabei auch Live-Schaltungen zum "ran"-Reporter Max Zielke und dem zweifachen deutschen Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer. Beide befinden sich mit illustren Gästen wie Heidi Klum, Jakob Johnson (New England Patriots) und Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) vor Ort im SoFi Stadium.

Konzert-Highlight der Superlative: Das passiert in der Halftime

Besonders groß ist das Star-Aufkommen dann in der legendären Halbzeit-Show, für die sich auch viele Nicht-Football-Fans die Nacht um die Ohren schlagen dürften. Mit Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Dr. Dre und Kendrick Lamar haben sich Musik-Legenden angekündigt, die zusammen für 43 Grammys und 22 Nummer-Eins-Billboard-Alben stehen. Gut möglich, dass dies die beste Half-Time-Show aller Zeiten wird.

Wer so gut wie nichts rund um den Super Bowl verpassen möchte, der kann auch schon um 20.15 Uhr mit der 160-minütigen Sendung "Countdown zum Super Bowl" live auf ProSieben MAXX einsteigen. Dort melden sich schon zur besten "Tatort"-Zeit unter anderem der "ran"-Reporter Max Zielke mit Sebastian Vollmer, Jakob Johnson, Amon-Ra St. Brown, Mark Nzeocha (San Francisco 49ers) und Kasim Edebali (Hamburg Sea Devils) aus dem Studio im SoFi Stadium in Los Angeles zu Wort.