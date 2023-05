Während an der zweiten Staffel der HBO-Hitserie "The Last of Us" gearbeitet wird, soll Hauptdarsteller Pedro Pascal die Pause nutzen, um Teil eines besonderen Projekts zu werden: der "Gladiator"-Fortsetzung.

Spätestens durch seine Rollen in "The Last of Us", "The Mandalorian" und "Narcos" hat sich Schauspieler Pedro Pascal zu einem erfolgreichen Seriendarsteller hochgearbeitet. Durch sein Engagement in "Massive Talent" wurde er sogar zum TikTok-Meme. Nun soll der 48-Jährige einen weiteren großen Job an Land gezogen haben: eine Rolle in der geplanten "Gladiator"-Fortsetzung. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, soll Pascal in den finalen Verhandlungen stehen, um bei der unbetitelten "Gladiator"-Fortsetzung für Paramount mitzuwirken. Somit schließt er sich Paul Mescal an, der die Hauptrolle als Lucius, dem Sohn des Maximus (damals gespielt von Russell Crowe), übernehmen wird. Weitere Darsteller des Projekts sind Barry Keoghan, Connie Nielsen, Denzel Washington und "Stranger Things"-Star Joseph Quinn. Regie soll erneut Ridley Scott führen, eine Rückkehr von Russell Crowe scheint bislang nicht geplant zu sein. Auch welche Figur Pascal verkörpern soll, ist noch unbekannt. Der neue "Gladiator"-Film ist eine Fortsetzung des Blockbusters aus dem Jahr 2000, der mehr als 460 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielte. Zudem wurde der Film für zwölf Oscars nominiert, von denen er fünf gewann, Russell Crowe wurde unter anderem als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.