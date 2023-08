Zahlreiche Blumen erinnern an Paul Reubens an seinem Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame: Der Komiker ist überraschend im Alter von 70 Jahren an Krebs gestorben. Zumindest für die Öffentlichkeit kam die Nachricht plötzlich: Der "Pee-wee Herman"-Star hatte die Diagnose bis zuletzt verschwiegen.

Er bleibt seinen Fans als die komödiantische Figur "Pee-wee Herman" in Erinnerung: Paul Reubens ist am Sonntag im Alter von 70 Jahren einem Krebsleiden erliegen, das er sechs Jahre lang vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen gehalten hatte. "Gestern Abend mussten wir Abschied nehmen von Paul Reubens, einem ikonischen amerikanischen Schauspieler, Komiker, Autor und Produzenten, dessen beliebte Figur Pee-wee Herman Generationen von Kindern und Erwachsenen mit ihrer positiven Einstellung, ihrem Humor und ihrem Glauben an die Bedeutung von Freundlichkeit begeisterte", heißt es in einem Statement auf Reubens' offiziellem Instagram-Account.

In den 80er-Jahren hatte sich der Schauspieler und Designer als "Pee-Wee Herman" einen Namen gemacht und spielte auch in Filmen wie "Matilda" (1996) sowie "Batmans Rückkehr" (1992) mit. 2010 griff Reubens den lustigen Charakter aus der "Pee-wee Herman Show" wieder auf und huschte 2016 sogar in einem letzten Film ("Pee-wee's Big Holiday") über die Leinwand. Die Netflix-Produktion war sein letzter Kinofilm.

Nach der Diagnose habe er "tapfer und privat gegen den Krebs" gekämpft, heißt es auf Social Media - "mit der für ihn typischen Hartnäckigkeit und seinem Witz". Sein Team verabschiedet sich mit den Worten: "Als begabtes und produktives Talent wird er für immer im Comedy-Universum und in unseren Herzen als geschätzter Freund und Mann mit bemerkenswertem Charakter und großzügigem Geist weiterleben."

Das turbulente Leben des Paul Reubens

Der verstorbene Schauspieler richtet in einem angehängten Statement zudem letzte Worte an seine Fans: "Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich das, was ich in den letzten sechs Jahren durchgemacht habe, nicht öffentlich geteilt habe. Ich habe immer sehr viel Liebe und Respekt von meinen Freunden, Fans und Unterstützern erfahren. Ich habe euch alle so sehr geliebt und es genossen, für euch Kunst zu machen."

Reubens' Karriere wurde auch von Kontroversen begleitet. Zu Beginn der 90er-Jahre wurde er wegen unsittlichen Verhaltens in einem Erwachsenen-Kino festgenommen. Es folgte eine längere Auftrittspause. Außerdem wurde der Komiker 2002 wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt. Die Bilder entstammten seiner Sammlung von Vintage-Magazinen. Der Schauspieler und sein Anwalt beharrten darauf, dass es sich dabei um "erotische Kunst" und "Kitsch-Andenken" handle. Die Vorwürfe wurden später zu einer "Obszönitäts"-Anklage herabgestuft. Im Gegenzug bekannte Reubens sich schuldig, zahlte 100 US-Dollar und wurde zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt.