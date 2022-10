"Ich mag Planungssicherheit": An Tag 2 in Frankfurt überlässt Sören (32) nichts dem Zufall.

An Tag 2 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Frankfurt bekommt es die Runde mit nüchternen Kalkulationen zu tun. Für seine kulinarischen Absichten wollte IT-Experte eigentlich eine App programmieren - begnügt sich dann aber mit Excel-Tabellen, die schließlich an seiner eigenen Dynamik scheitern.