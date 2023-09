Am Donnerstag präsentierte Amazon Prime Video auf der Veranstaltung "Prime Video Presents Sport" neue Dokumentationen und Filme rund um den Sport. Darunter der Film "Perfect Match", der die Liebesgeschichte von Steffi Graf und Andre Agassi erzählen wird.

Mit neuen Produktionen möchte Amazon Prime Video noch mehr Sportfans für sich gewinnen. Aus diesem Grund präsentierte der Streamingdienst am Donnerstag auf dem Event "Prime Video Presents Sport" einige Neuproduktionen, die zukünftig erscheinen werden. Neben dem ehemaligen Radrennfahrer Jan Ullrich war auch Schauspielerin Lena Klenke anwesend, die in "Perfect Match" zu sehen sein wird.

Der Film erzählt die fiktionale Liebesgeschichte zwischen den Tennislegenden Steffi Graf, die von Klenke gespielt wird, und Andre Agassi ( Toby Sebastian). Die Sportler heirateten 2001 und haben zwei Kinder. Graf ist mit 22 gewonnenen Grand-Slam-Turnieren und dem Rekord von 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste eine der erfolgreichsten Spielerinnen der Geschichte. Veröffentlicht wird der Film 2024 auf Prime Video.

Eine Doku, die 2024 erscheinen wird, ist "Das letzte Tabu", in der Fußballer, die sich öffentlich geoutet haben, über ihre Erfahrungen und inneren Konflikte sprechen. Vorgestellt wurde die Produktion auf dem Event von Thomas Hitzlsperger. Des Weiteren wurde dem polnischen Nationalspieler Jakub "Kuba" Blaszczykowski der Dokumentarfilm "KUBA" gewidmet, der nächstes Jahr auf der Streamingplattform startet.

"FC Bayern - Generation Wembley"

Doch auch dieses Jahr kommen Sportfans auf ihre Kosten: Ebenfalls vorgestellt wurde die Dokumentation "Jan Ullrich: Der Gejagte", die bereits vor wenigen Wochen für Schlagzeilen sorgte. In der Doku werden die Karriere und Tiefpunkte des ehemaligen deutschen Rennradfahrers aufgegriffen. Schonungslos ehrlich packt der 49-Jährige über seinen Dopingskandal und seine Alkoholexzesse aus. Zu sehen ist die Doku ab Dienstag, 28. November.

In der sechsteiligen Serie "FC Bayern - Generation Wembley" (Start: Freitag, 20. Oktober) geht es um den Champions League-Sieg von Wembley, den die Mannschaft vor zehn Jahren gewann. Anlässlich des Jubiläums hat der FC Bayern eine Video-Dokumentation produziert, in der unter anderem Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry und Arjen Robben zu Wort kommen werden.

Auch die Doku "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" (Start: Freitag, 8. September) wurde auf der Veranstaltung präsentiert - und zwar von Béla Réthy, Erzähler der Dokumentation. Hier bekommen Fans spannende Einblicke hinter den Kulissen bei der deutschen Nationalmannschaft während der WM in Katar.