Die Frohnatur Dolores (49) hat ihr "Perfektes Dinner" in Wiesbaden/Mainz an Tag 2 genau strukturiert. Jeder Schritt ist minutiös geplant, alles läuft rund - bis zum Dessert. Da machen ihr gleich zwei Eissorten einen gehörigen Strich durch die Rechnung ...

In Eltville außerhalb von Wiesbaden arbeitet Dolores neben ihrem Job als Projektmanagerin beim Land Hessen als Gästeführerin und erzählt Interessierten mehr über ihre Lieblingsstadt. Die "Das perfekte Dinner"-Gastgeberin beschreibt sich selbst als "strukturierte Kreative", denn in ihrer Brust schlagen zwei Herzen: "Das eine ist sehr kreativ und wild, das andere sagt immer wieder: Struktur, Struktur."

Die Vorbereitungen zu ihrem Abend beim VOX-Klassiker laufen tatsächlich strukturiert ab, Dolores ist ihrem Zeitplan sogar voraus. Sie hat sich für das Motto "Fisch & fruchtig" entschieden: "Das sind Dinge, die ich gerne esse." Es gibt:

Vorspeise: Fruchtiger Salat / gebratene Tigergarnelen / Kokossüppchen / selbstgebackene Ciabatta-Brötchen / selbstgemachte Kräuterbutter

Hauptspeise: Risotto mit grünem Spargel / gebratene Saibling-Filets / fruchtige Orangensauce

Nachspeise: Französische Apfeltarte / Limette-Grapefruit-Eis / Erdbeere im Schokomantel

"Das wird gut", sind sich alle Gäste einig. Orange zu Risotto kann sich Nicole (52) allerdings schwer vorstellen: "Ich bin echt gespannt, wie das schmecken wird." Marcel (44) schätzt: "Von ihrer Persönlichkeit könnte sie auf jeden Fall jemand sein, der ehrgeizig ist."

Die Vorspeise ist "absolut gelungen"

Die Kokossuppe mit fruchtigem Salat und gebratenen Tigergarnelen überzeugt bereits optisch. "Die Suppe so sauer-scharf?", vergewissert sich Tobi (34). "Ja, genau", nickt Dolores. "Für meinen Geschmack waren die Garnelen fast gar nicht gewürzt", fehlt Marcel ein bisschen Salz. Trotzdem lautet das Vorspeisen-Fazit von Nicole und Marcel: "Top! Absolut gelungen!"

Beim Wandern am Gardasee isst Dolores gerne Risotto. Den Genuss will sie ihren Gästen ebenfalls gönnen. "Es läuft gut, aber es ist nicht unstressig", kommt Dolores langsam ins Schwitzen. Trotzdem bringt sie alles nach Plan auf die Teller. "Der Fisch hatte die richtige Konsistenz", lobt Marcel. Nicole findet das Risotto "geschmacklich sehr lecker", allerdings zu fest: "Es war mir zu bissig." Außerdem bemängelt sie: "Ich fand die Portion einen Ticken zu groß." Sieht Alex (31) ähnlich: "Es war echt viel. Es hat auch gut gestopft."

Ein Eis zu flüssig, eins zu fest

Als Dessert sind eine französische Apfeltarte sowie Limetten- und Grapefruit-Eis geplant. "Das ging mal ordentlich in die Hose", stellt Dolores an der Eismaschine fest. "Das Grapefruit-Eis ist flüssig. Das kann ich so auf keinen Fall servieren." Der Grund: "Ich habe es wahrscheinlich einfach zu spät in die Eismaschine gemacht." Bleibt ja noch das Limetten-Eis, aber: "Wahrscheinlich ist das jetzt zu gefroren." Sie öffnet die Gefrierbox: "Verdammt." Ein Wasserbad soll beim Auftauen helfen, aus dem Grapefruit-Eis fischt sie die Fruchtstücke als Garnitur heraus.

Marcel schöpft Verdacht: "War das so geplant, wie du es jetzt serviert hast?" Dolores weicht aus: "Muss ich darauf antworten?" Marcel will's wissen, also gesteht die Gastgeberin ihre spontane Notlösung. Marcel zeigt Nachsicht: "Das sind Sachen, die einfach passieren können." Die 30 Punkte reichen Dolores leider nicht, um Alex von der Spitzenposition zu verdrängen.