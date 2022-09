Eine Woche auf hohem kulinarischem Niveau geht an Tag 5 in Baden-Baden zu Ende. Oliver (53) hat mit dem Wochensieg längst abgeschlossen, dafür fährt er volle Gastgeberqualitäten auf - und sogar Besuch aus Hollywood ...

Stress am Vormittag des "Das perfekte Dinner"-Tages? Nicht bei Oliver. Der zeigt seine Auto- und Badehosensammlung und macht eine Sightseeing-Tour durch den Schwarzwald. Sein eigener Garten ist selbst ein kleines Urlaubs-Ressort: "Wir haben eine Sunset-Lounge, einen Fireplace, einen Pool, eine Outdoor-Bar, eine Tiki-Bar." Mit seinem Motto "My favorite Places" will er den Gästen noch weitere Lieblingsorte zeigen:

Vorspeise: Tricolore di Como

Hauptspeise: MIAMI Heat

Nachspeise: Bonjour Brigitte (Bardot)

"Wofür steht der Comer See?", überlegt Sandra (49). "Für George Clooney", ist das Einzige, was Johanna (39) dazu einfällt. "Also, wenn er uns den serviert: 10 Punkte", lacht Sandra - nicht ahnend, dass genau der der Hollywood-Star heute noch eine Rolle spielen wird.

George Clooney in da house

Der Aperitif findet an der Tiki-Bar mit Blumenketten statt. "Ein bisschen wie Urlaub", empfindet Lars das Gartenreich als sehr entspannend. Während die Gäste im Grünen chillen, macht sich Oliver an sein Risotto.

"Am Comer See lebt bekanntlich George Clooney, and he is in da house!", serviert Oliver mit George-Clooney-Maske die Vorspeise. "Wie toll ist das denn?", rastet Johanna aus. "Da kam George Clooney aus der Küche heute Abend. Mein Herz hat einen Hüpfer gemacht!" Auch das Essen schmeckt: im Ofen gebackene Tomate auf einem Risotto-Bett mit Fenchelgrün.

Brad Pitt serviert Lobster-Tail

"Bin gespannt, wer uns jetzt das Essen serviert. Wen er jetzt eingeladen hat für die Hauptspeise", rätselt Lars. "'Miami Vice' Don Johnson, pass auf", tippt Sandra. Nein, es ist Brad Pitt, der den Lobster-Tail mit gegrilltem Spargel, selbstgemachter Aioli und Kartoffelpüree mit Trüffel auf den Tellern hereinträgt. "Das ist leider alles ein bisschen kalt geworden", entschuldigt sich Oliver für die lange Anrichtezeit. Das kalte Essen ist auch der Hauptkritikpunkt. Wenigstens lobt Alexander die Optik: "Ein unfassbar gestalteter Teller."

Überraschung zum Nachtisch: Nicht Brigitte Bardot bringt die Tarte Tropezienne mit Mascarpone-Sahne-Vanille-Creme und Lavendel-Eis, sondern die Queen. "Das war Brigitte Bardots absolutes Lieblingsgericht, als sie in St. Tropez war", erklärt Oliver. Lars schwärmt: "Das ist so luftig und fluffig." Alexander nickt: "Das war der Burner." Nur Sandra tut sich mit der Torte schwer: "Meins war's einfach nicht."

Beim hohen Niveau der Baden-Baden-Runde schafft es Oliver mit 31 Punkten nur auf den letzten Platz. Den Sieg teilen sich Johanna und Sandra.