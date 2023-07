"Zischt wie Abbelsaft, ist ja auch sowas Ähnliches": Mit sichtlichem Stolz auf die Heimat kredenzt der gebürtige Hesse Frank (58) an Tag 2 von "Das perfekte Dinner" (VOX) Frankfurter Äbbelwoi. Allerdings weit entfernt von der Stöffche-Metropole in seinem "Exil" in Ostfriesland.

Kaffeetasse, Topflappen, Schürze, vom T-Shirt ganz zu schweigen: Auch in seiner ostfriesischen Wahlheimat Moormerland umgibt den Fitness-Experten Frank sein liebster Fußballclub. Auf Eintracht Frankfurt lässt sich ja auch gut stolz sein: "Nein, ich werde nicht gesponsort", lacht der Gastgeber des zweiten "Das perfekte Dinner"-Abends in Ostfriesland: "Ich gebe denen eher Geld." Und seinen Gästen ein Menü, mit dem die joviale Frohnatur eine Brücke zum äußersten Nordwesten Deutschlands baut: Motto: Wild, wild northwest Vorspeise: Pumpkin meets beans and chili

Hauptspeise: Steakburger, fries and coleslaw

Nachspeise: Icecream and Sheet Cake "Wir werden nach Hause rollen" Und auch wenn Frank bis dato nicht im Plattdeutschen angekommen ist und sich von Bella (42) aufklären lassen muss, dass seine "Barkeeper-Hosenträger" vor Ort "Drachsehls" heißen, eint ihn doch vieles mit der stets gut aufgelegten "Dinner"-Truppe. Seine Parolen "Hopp Hopp in de Kopp" und "Kein Bier vor vier" treffen auf das am Vorabend bei Lea (30) etablierte "Möwe-Motto": "Mö wi noch een?" Beziehungsweise: "Müssen wir noch einen trinken?" Aber was den Einheimischen recht ist, ist einem ausgewiesenen "Grillpiraten" - so der Name von Franks Barbecue-Club - billig. Dazu glänzt er mit lustigen Koch-Gadgets wie einer Zwiebelschneide-Schutzbrille, einem Yoga-affinen Hund, der auf Kommando in den "Herabschauenden Hund" gehen kann, und, wie Benita (33) feststellt: "keinem Rasen, aber drei Grills". Auf ihnen entstehen feinste Rinderfilet-Burger, die mit hausgebackenen Buns, in der Heißluftfritteuse zubereiteten Pommes und Cole Slaw sowie Chili sin Carne als Vorspeise ein mehr als reichliches Menü ergeben. Dazu noch ein "leichter" Schokokuchen mit Whiskey-Eierlikör-Pecan-Eis im hausgebackenen Waffelkörbchen als Abschluss. "Wir werden nach Hause rollen", seufzt Lea (30) glücklich. Sie und die anderen Nord-Gourmets verleihen "Franky" 33 Punkte - damit zieht der Eingewanderte mit der waschechten Friesin Lea gleich.