Start-Up-Gründer Claas (35) wohnt mit seiner Freundin im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Sein "Perfektes Dinner" soll die Gäste an Tag 3 in die Toskana entführen. "In der Generalprobe ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte", gesteht er. Kann ja nur besser werden ...

"Den Nudelteig habe ich zweimal nicht hinbekommen, das Fleisch war zäh", liefen die Testläufe nicht nach Plan. Das Menü des Wahl-Berliners Claas (35) ist von den Familienurlauben in der Toskana inspiriert: "Es gilt ja nicht das perfekte Essen zu machen. Es geht eben auch beim 'Perfekten Dinner' für mich in so einer Dinner-Runde um das Herzliche, das Gemeinsamsein, das zusammen lachen und Spaß haben." Deshalb hat sich Claas "Ein toskanischer Abend unter Freunden" als Motto überlegt:

Vorspeise: Ravioli ripieni di pappa al pomodoro in crema di mozzarella

Hauptspeise: Ossobuco con risotto alla milanese e finocchi allo zafferano

Nachspeise: Torta della Nonna con fragole fresche

"Ob er den gestrigen Abend toppen kann? Ich weiß nicht", fand Shiva (50) das Vorabend-Dinner von Lucyna (64) schon ziemlich perfekt. Fenchel mag sie auch nicht. "Ich hoffe, dass er sehr präsent sein wird. Weil das sind alles Sachen, die auf die letzten Minuten gemacht werden müssen", befürchtet Kin (62), den Gastgeber nicht viel am Tisch zu erleben.

Lucyna ist glücklich: "Genau mein Geschmack"

"Die Nudeln sind für mich das mit dem größten Risiko behaftete", doch das Knet-Ergebnis macht Claas stolz. "Ich glaube, das ist der beste Nudelteig, den ich jemals gemacht habe." Auch beim Ausrollen alles top: "So gut hat es noch nie geklappt." Erst beim Befüllen mit Tomatensoße wird die Sommerhitze zum Problem für die Teigtäschchen, die kleben und zerfallen.

"Bewusst auch so, dass es handgemacht aussieht", präsentiert Claas am Abend mit einem Lächeln seine Ravioli in Mozzarella-Sahnecreme. Lucyna findet den Teig zwar sehr al dente, trotzdem: "Es war genau mein Geschmack, die Schärfe. Ich habe auch Basilikum rausgeschmeckt, die Tomaten, es war ganz toll." - "Ich finde die Füllung so geil", genießt Shiva jeden Bissen. "Claas, ich hätte nicht gedacht, dass du kochen kannst und dass es so gut wird. Himmlisch!", lobt sie den Gastgeber. "Der hat mich umgehauen, der Kleine."

Shiva lobt: "Er hat das scheißgut hinbekommen"

Bei Claas läuft in der Küche alles rund. "Mmm, das Fleisch ist sehr lecker. Butterzart", schmeckt Lucyna das Ossobuco. Shiva isst sogar das Gemüse: "Ich dachte von vornherein: Fenchel, oh Gott, nein! Aber jetzt sage ich: Oh Gott, ja!" Und wieder muss sie zugeben: "Er hat das echt scheißgut hinbekommen. Ich war echt begeistert." Kin ist heute ein bisschen mäkelig unterwegs: "Mir hat das Risotto nicht gut gefallen. Das war ein bisschen verkocht, Geschmack fehlte ein bisschen, es war vor allem kein Risotto alla milanese."

Den Teig für die Torta della Nonna will Claas im Smoothie-Maker kneten. Vergeblich. Also per Hand: "Die Oma damals in Italien im 16. Jahrhundert, die hatte ja auch keinen Mixer." Laut Kin sehr gelungen: "Der Teig schmeckt sehr gut." Vicky entdeckt einen kleinen Fauxpas: "Die Erdbeeren hat er mit dem gleichen Messer wie die Zwiebeln geschnitten. Und ich hab den Zwiebelgeschmack geschmeckt."

Lucyna fühlt sich voll abgeholt: "Das Motto von Claas ist wirklich getroffen. Er hat uns auf diese Reise mitgenommen. Er war der beste Gastgeber, man konnte nicht besser servieren." Mit 33 Punkten reiht er sich vorerst auf Platz 2 ein.