Durch "Game of Thrones" wurde Peter Dinklage weltberühmt. In "Transformers: Aufstieg der Bestien" leiht er dem Transformer Scourge seine Stimme. Im Interview erzählt der 54-Jährige von den Schwierigkeiten als Synchronsprecher und er erklärt, warum er im Alter immer wählerischer wird.

Er wurde als Tyrion Lannister in der gefeierten HBO-Serie "Game of Thrones" weltberühmt. Mittlerweile hat sich Schauspielstar Peter Dinklage in zahlreichen anderen Hollywood-Produktionen bewiesen. Ob im "Tribute von Panem"-Prequel "Das Lied von Vogel und Schlange" (Kinostart: 16. November 2023) oder im Musical-Drama "Cyrano" (2021): Es scheint, als sei der 54-jährige Zweifach-Vater am Zenit seiner Schauspielerkarriere. Das jüngste Highlight: In "Transformers: Aufstieg der Bestien" (derzeit im Kino) leiht er dem Transformer Scourge seine Stimme.

Eine große Ehre, wie Peter Dinklage im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau zugab: "Als Schauspieler mag ich es, überall mit dabei zu sein. Ich bin gerne an kleineren Projekten beteiligt, aber mache auch gerne die großen Dinge wie 'Transformers'. Solange ich von wirklich talentierten, kreativen Menschen umgeben bin, finde ich alles toll. Aber ich muss zugeben: Es ist schon cool, einen Roboter plötzlich mit seiner Stimme zu vermenschlichen."

"Ich muss schon einen guten Grund haben, von meinen Kindern getrennt zu sein"

Obwohl der 54-Jährige schon seit Jahren ein Teil der Filmindustrie ist, verriet er, dass er als Synchronsprecher einige Hürden überwinden musste: "Ich konnte mich nicht auf das verlassen, worauf ich normalerweise zurückgreifen kann - mein Aussehen, meine Bewegungen, meine Haare und Kostüme. Als Schauspieler ziehst du manchmal ein Paar Schuhe an und es verleiht deiner Rolle sofort das gewisse Etwas. Bei der Sprecherarbeit fällt dieser Prozess weg." Übrigens: In der deutschen Version der "Transformers" übernimmt Claus-Peter Damitz die Stimme, der auch Synchronsprecher von Dinklage in "Game of Thrones" war.

Nicht nur vor der Kamera oder dem Mikrofon macht Peter Dinklage eine gute Figur. Auch als Produzent ist er manchmal an mehreren Projekten gleichzeitig tätig. Eine zeitliche Belastung, die an dem Zweifach-Vater nicht spurlos vorübergeht. Dennoch erklärt er: "Entspannen kann ich mich meist zu Hause in New York. Ich liebe es, in meinem eigenen Bett zu schlafen, aber nach einer Weile werde ich ein wenig verrückt und sehne mich nach der Arbeit." Er ergänzte nachdenklich: "Je älter ich werde, desto besonderer muss der Job aber sein, der mich von meiner Familie fern hält. Ich muss schon einen guten Grund haben, zwei Monate am Stück von meinen Kindern getrennt zu sein."