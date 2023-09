Er ist einer der erfolgreichsten Rockmusiker Deutschlands und steht seit über 50 Jahren auf der Bühne: Wie Peter Maffay jetzt bekannt gab, will er künftig kürzertreten, 2024 geht er auf große Abschiedstournee.

Seine Karriere begann 1970 mit dem Schlagerhit "Du", ab Ende der 70er-Jahre etablierte er sich als Deutsch-Rocker, in den 80er-Jahren erfand er mit "Tabaluga" eine bis heute beliebte Kinderfigur, mit 20 seiner Alben landete er auf Platz eins der deutschen Charts - öfter als jeder andere Künstler: Peter Maffay zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Mit inzwischen 74 Jahren will er nun aber kürzertreten: Wie Maffay am Donnerstag bekannt gab, geht er 2024 auf große Abschiedstournee.

Gegenüber "Bild" sagte Maffay: "Bei unserem Rock-Märchen 'Tabaluga' gibt es den schönen Satz: 'Alles im Leben hat seine Zeit.' Deshalb ist jetzt die Zeit für eine Zäsur gekommen." In einer Pressemitteilung stellt Maffay jedoch klar, dass dies kein Abschied von der Musik sei: "Es ist der Abschied von der großen Tourneebühne", sagt der Musiker. "Ich habe das Gefühl, es ist genug, und den Wunsch, mehr Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen. Das ist in der Vergangenheit viel zu kurz gekommen." Maffay hat gemeinsam mit seiner fünften Ehefrau Hendrikje, mit der er seit 2022 verheiratet ist, eine fast fünfjährige Tochter.

Anastacia als Stargast

Für seine letzte große Tournee hat sich Maffay viel vorgenommen: "Wenn ich 55 Bühnenjahre mit einem Satz beschreiben soll, dann lautet er 'We love Rock 'n' Roll'", so der Musiker, "Die Menschen vor der Bühne tun das und wir tun das. Deshalb sind wir uns begegnet und deshalb sind wir so lange zusammengeblieben - wir als Band und wir mit dem Publikum. Aus diesem Grund heißt unsere letzte große Tournee 'We love Rock 'n' Roll', eine Tour, wie es sie so nie mehr geben wird. Wir wollen die 'Sonne in der Nacht' heller erstrahlen lassen als jemals zuvor." Während der gesamten Tour wird US-Sängerin Anastacia im Vorprogramm zu sehen sein, zehn Konzerte sind bislang geplant.

Peter Maffay auf Deutschland-Tournee: