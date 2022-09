Der britische Sänger Phil Collins und seine Genesis-Kollegen Mike Rutherford und Tony Banks verkaufen einen Teil ihrer Songrechte. Sie sind nicht die ersten Musiker, die sich bewusst zu diesem Schritt entscheiden.

Es scheint ein neuer Trend unter Urgesteinen der modernen Musikgeschichte zu sein: Stars wie Bruce Springsteen, Neil Young und Bob Dylan haben ihre Songrechte komplett oder in Teilen für meist hohe Summen verkauft. Nun wagten auch Phil Collins und seine Genesis-Kollegen, Gitarrist Mike Rutherford und Keyboarder Tony Banks, diesen Schritt.

Wie die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Donnerstag berichtete, hat das US-Unternehmen Concord einen Teil der Musikrechte erworben. Der Kaufpreis beläuft sich, Schätzungen der Zeitung zufolge, auf 300 Millionen Dollar (rund 305 Millionen Euro).

Auch Stücke aus den Solo-Karrieren sind betroffen

Concord teilte den Zeitungsartikel bei Instagram: "Bitte begrüßen Sie mit uns die Kataloge von Phil Collins, Mike Rutherford, Tony Banks, Mike + The Mechanics und Genesis bei Concord", heißt es in dem entsprechenden Post. Demnach umfasst der Deal Werke von den Solokarrieren der drei Künstler, ihrer gemeinsamen Genesis-Musik und der von Rutherford gegründeten Band Mike + The Mechanics. Nicht enthalten seien, laut "Wallstreet Journal" Genesis-Aufnahmen mit dem früheren Frontmann Peter Gabriel, der die Rockband 1975 verlassen hatte.

Genesis wurde 1967 als Progressive-Rock-Band gegründet. Nach dem Ausstieg von Peter Gabriel und Gitarrist Steve Hackett orientierte sich die Band in den 1980er-Jahren in Richtung Pop. Zu ihren bekanntesten Hits zählen "Invisible Touch", "No Son Of Mine" und "I Can't Dance".