"Land of Confusion" war einst ein Lied zum Kalten Krieg. Während des Genesis-Konzerts in Berlin widmete Sänger Phil Collins es nun der Ukraine.

Als im Jahr 1986 der Song "Land of Confusion" entstand, herrschte der Kalte Krieg. Genesis verarbeiteten in dem Hit die damaligen Ängste und Sorgen der Menschen. Zwar gehört der Kalte Krieg inzwischen der Vergangenheit an, das Lied der britischen Band hat an Aktualität trotzdem nichts verloren.

Bei einem Konzert in Berlin habe Sänger Phil Collins den Song in einer emotionalen Rede nun dem Krieg in der Ukraine gewidmet, berichtet das Musikmagazin "RollingStone". "Als wir die Tournee starteten, war 'Land of Confusion' das Lied, das zum Irrsinn der Covid-Pandemie passte", sagte der 71-Jährige. "Jetzt hat der Song für uns einen anderen Sinn. Putin marschierte ...": Er habe gestoppt, da ihm die Stimme versagt habe. "... in der Ukraine ein." Danach soll Collins auf einige Menschen in der ersten Reihe gedeutet haben: "Und wir haben auch Menschen aus der Ukraine hier." Ihnen widmete Collins den Song.

Das Video, welches während der Performance im Hintergrund gezeigt wurde, war weiterhin auf die Corona-Pandemie gemünzt: Es fielen tonnenweise Toilettenpapierrollen vom Himmel, Menschen marschierten mit Gesichtsmaske im Gleichschritt. Im Musikvideo aus den 1980-ern waren es unter anderem die Staatschefs Ronald Reagan und Michail Gorbatschow, die als Puppen im Stile der britischen Fernsehsatire "Spitting Image" veralbert wurden.