In Sachen Tornados halten die Vereinigten Staaten gleich mehrere Rekorde: Mit einer Breite von 4.184 Meter erstreckte sich der breiteste Tornado am 31. Mai 2013 über El Reno in Oklahoma. Zwei Jahre zuvor, am 27. April 2011, bildeten sich zudem 216 Tornados binnen eines einzigen Tages. Das war die größte je in den USA gezählte Anzahl an Windhosen.