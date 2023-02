© ARD / Thomas Leidi



Am 6. Juli 2015 fiel der Startschuss für die Quizreihe. Die beiden Kandidaten Bernhard Hoëcker (links) und Elton (rechts) treten mit wechselnden prominenten Mitspielern gegeneinander an. Moderator Kai Pflaume stellt an sie im Wechsel jeweils sechs ungewöhnliche Fragen.