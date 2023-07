© ARTE / Studio Canal



Getriebene einer Vergangenheit, an die sie sich nicht erinnert: Delphine Seyrig spielt die Hauptrolle in "Letztes Jahr in Marienbad" (1961), einem der großen Rätsel der Kinogeschichte. Worum geht's? Um die sinnentlehrte Dekadenz der Haute-Volée? Um die Unmöglichkeit der Liebe oder gar der Kommunikation? Um die Künstlichkeit der Bilder? Oder schlicht um einen Fall von Amnesie?