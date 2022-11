© Getty Images/Peter Bischoff



Man kennt sie im gesamten deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten als Pur, früher hieß die Band aber noch anders. Nach der Gründung 1975 trat die Gruppe zunächst als Crusade auf, 1980 folgte die Umbenennung in Opus. Als die gleichnamige österreichische Band 1984 ihren Kult-Hit "Live Is Live" landete, musste wieder eine Namensänderung her. Seitdem also: Pur.