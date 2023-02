© Keystone/Getty Images



"Es beginnt in einem Wald / Alle Rechte sind bezahlt / Und es endet doch daheim / Meine Hände sind so kalt / Denn die Zeit / Die ging ins Land / Meine Seele ist so rein": Die ersten Zeilen von "The Sound Of Music" wurden als politischer Kommentar auf die Wahl von Kurt Waldheim (Bild) 1986 gedeutet. Falco hätte sich empört über "über die Schludrigkeit, mit der das spießige, giftelnde Österreich Kurt Waldheim als Präsidenten selbst dann noch feierte, als der längst als Mittäter des Naziwesens enttarnt war", konstatierte etwa die "taz".