Weil seine Platten Ende der 60-er, Anfang der 70-er floppten, zog sich The Voice am 13. Juni 1971 mit einem "Retirement"-Konzert in Los Angeles von der Bühne zurück - Sinatra war damals 55 Jahre alt. Doch schon am 18. Oktober 1974 gab er im Rahmen eines Boxkampfes sein gefeiertes Comeback im New Yorker Madison Square Garden vor 20.000 Zuschauern.