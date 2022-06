© iStock/ p_saranya



Trotz ihrer Privilegien ist die Queen in vielen Punkten ihren Untertanen gar nicht so unähnlich. Etwa in Sachen Frühstück: Ihr langjähriger Küchenchef Darren McGrady enthüllte im vergangenen Jahr in der "Marie Claire", dass die Monarchin ihren Tag meist mit einer Tasse Darjeeling-Tee und einer Portion Cornflakes beginne, die sie höchstpersönlich aus einer gelben Tupperbox in die Schüssel kippe.