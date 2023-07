© iStock / nensuria



Zusammen einen Regenbogen sehen, eine Pizza teilen oder eine Arschbombe vom Fünf-Meter-Brett machen: Gemeinsame Erlebnisse mit Freunden sind wunderschöne Glücksmomente. Denn Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und Schmerz wird weniger schlimm mit einem Freund an der Seite. Tipp: Pflegen Sie Freundschaften, in guten und in schlechten Zeiten.unsp