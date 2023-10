© Netflix / Marco Nagel



Luna Wedler (23) gab ihr Debüt in "Amadeus Teens" (2015). Nach einer Schauspielausbildung in Zürich folgte 2017 ihre erste Hauptrolle in "Blue My Mind". Für die Titelrolle in "Das schönste Mädchen der Welt" wurde Wedler mit dem New Faces Award 2019 ausgezeichnet. 2021 war sie nach ihrem Auftritt in "Je suis Karl" auch schon für den Deutschen Filmpreis nominiert. In der Netflix-Serie "Biohackers" (Bild) spielt Wedler die Hauptrolle.