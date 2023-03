© ZDF / Erich Windprechtiger



Nostalgische Retroprogramme, die in der Jubiläumswoche abgefeiert wurden, gibt es beim ZDF genug: "Licht aus, Spot an!" Die "ZDF-Kultnacht" feiert am 31.03. die legendäre Musikshow "disco", die von 1971 bis 1982 von Ilja Richter moderiert wurde.