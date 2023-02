© 2022 FX Networks



Identitätsfindung, Kindererziehung, ein anstrengender Job: Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) hat in "Fleishman is in Trouble" (ab 1. März, Disney+) mit vielen Baustellen zu kämpfen. Da passt es dem 41-Jährigen gar nicht in den Kram, dass seine Ex Rachel (Claire Danes) die Kinder früher als geplant bei Toby ablädt - und dann erst einmal auf unbestimmte Zeit verschwindet.