© Getty Images / Peter Macdiarmid



Wichtig für scharfes Sehen sowie für die Bildung von Haut und Schleimhäuten ist das auch als Retinol bekannte Vitamin A. Es kommt in Leber, Eigelb und Milchprodukten vor, in pflanzlicher Nahrung tritt es in Form von Beta-Carotin auf, welches in großen Mengen in Karotten enthalten ist.