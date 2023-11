© iStock / IvanJekic



Wer viel Kaffee oder Tee trinkt, kennt die unschönen Schleier in der Tasse. Sie ahnen es: Mit Backpulver können Sie auch diese entfernen. Geben Sie etwa ein halbes Päckchen mit Wasser in die Tasse oder auch die Thermoskanne. Lassen Sie es am besten über Nacht einwirken. Am nächsten Morgen sollten Sie ein sauberes Gefäß vorfinden.