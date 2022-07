© iStock / EzumeImages



Auf der Suche nach aromatischen Sommergetränken, lohnt es sich, in die wärmeren Regionen unseres Planeten zu schauen: In Thailand etwa setzen die Menschen seit langem auf eine besonders süße Eisteesorte. Den benötigten Thai-Tee mit Vanillearoma und oranger Farbe bekommen Sie in den meisten Asialäden. Die Zubereitung ist kinderleicht ...