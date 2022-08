© ARD Degeto / ORF / SquareOne Productions/Mona Film / Andreas H. Bitesnich



Sebastian Koch (Bild) gibt den deutschen Bryan Cranston: In der spannenden und hochkarätig besetzten Eventserie "Euer Ehren" (abrufbar in der ARD Mediathek) rutscht ein hoch angesehener Richter auf die schiefe Bahn, um seinen Sohn zu schützen. Was schon 2021 in der US-Version "Your Honor" prächtig klappte, hat seine Ursprünge in der israelischen Serie "Kvodo".