Wenn Sie einen reinen Strandurlaub öde finden, werden Sie sicherlich Ausflüge am Urlaubsort planen. Investieren Sie die Extrazeit für das Organisieren eines Mietwagens und einer Reiseroute Ihrer Wahl. Ausflugsangebote in Hotels sind oft völlig überteuert und kosten womöglich mehr als der Mietwagen für die ganze Woche. So müssen Sie sich auch nicht an vorgegebene Abfahrtszeiten und vielleicht sogar an nervige Mitreisende halten.