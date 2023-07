© ZDF



Der Schmuck müsse in den 1940er-Jahren entstanden sein. "Damals waren diese Steine und auch dieses Grün total angesagt." Seit 1920 etwa würden Spinelle, die auch in der Natur vorkommen, synthetisch hergestellt. In diesem Fall wurden vier der Steine gefasst in 585er-Gold und verziert mit Röschen. "Doch das Besondere an dem Stein ist ..." - "Jetzt kütt es!", hielt es Lichter kaum noch aus.