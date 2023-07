© Getty Images / Shaun Botterill



Neben Luca Toni wechselte 2007 auch Miroslav Klose nach München. So glücklich wie bei Werder Bremen wurde der Mittelstürmer bei den Bayern aber nie. An der Weser hatte Klose mit 91 Torbeteiligungen in 89 Bundesligaspielen aufgetrumpft. 2011 ließ der Goalgetter die Bundesliga hinter sich und lief noch in fünf Spielzeiten für Lazio Rom auf.