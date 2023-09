© RTL



Trinkfest mussten die "Das perfekte Dinner"-Gäste an Tag 4 in Hannover sein, denn Magda (46) konnte ihre polnischen Wurzeln schwer verbergen - ebenso wie ihre gute Laune. Ein Schicksalsschlag überschattete allerdings das Leben der sonst so fröhlichen Finanzspezialistin: "Vor zwei Jahren ist meine Schwester an Krebs gestorben."