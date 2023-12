© iStock / Stefanie Keller



Waschen und trocknen Sie die Minze. Auch die Limette abwaschen und auf einer glatten Oberfläche kräftig hin und her rollen, dadurch wird sie saftiger. Teilen Sie die Limette in acht Stücke und geben diese mit der Minze in ein hohes dickwandiges Glas. Fügen Sie nun noch circa zwei Teelöffel braunen Zucker hinzu ...