Junge Wilde, die wilde Dinge taten. Kurz nach der Bandgründung schlichen sich die Hosen 1982 für ein Geheimkonzert nach Ost-Berlin - die neue Doku "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" (13. April, 22.50 Uhr, ARD) erzählt davon. Ein zweite Hosen-Konzert in der DDR fand 1988 statt. Campino sang unter anderem den Hit "Disco in Moskau": "Das Ende ist nah, für Lenin und Marx. Das Ende ist nah. Disco in Moskau."