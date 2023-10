© iStock/~UserGI15633745



Als besonderes Frühstück oder als Teil einer Brunch-Tafel bieten sich "Eier im Nest" an. Für dieses Toast-Rezept werden Toastscheiben (am besten ohne Rand) mit Butter bestrichen und jeweils in eine Mulde einer Muffinform gepresst. Je nach Geschmack können Sie Speck, Tomaten, Petersilie und Eier als Füllung wählen. Die Nester werden bei 180 Grad im Ofen gebacken.