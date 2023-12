© Buena Vista Pictures



"Sixth Sense" machte sich einen Spaß daraus, am Ende alles auf den Kopf zu stellen: Bis dahin darf sich ein Kinderpsychologe (Bruce Willis) um ein misshandeltes Scheidungskind (Haley Joel Osment) kümmern. Dessen berühmtester Satz sei an dieser Stelle verschwiegen, um die Pointe für all jene nicht zu verderben, die den Film tatsächlich noch nicht gesehen haben.