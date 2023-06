© Touchstone Pictures



Können Roboter so etwas wie einen Sinn für Humor haben? Fragt man dieses Exemplar, erhält man wahrscheinlich eine ziemlich schnippische Antwort. "Seht mich an. Ein Hirn von der Größe eines Planeten - und man schickt mich, um euch in die Kommandozentrale zu bringen. Nennt man das vielleicht berufliche Erfüllung? Also ich nicht." Marvin ist der super-intelligente, super-depressive und nebenbei auch ziemlich witzige Roboter an Bord des Raumschiffs "Herz aus Gold" in "Per Anhalter durch die Galaxis".