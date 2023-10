© RTL / Frank W. Hempel



An seinem strengen Gaumen kommt keiner so schnell vorbei: Der ehemalige Fußballfunktionär Reiner Calmund, auch "Calli" genannt, gehört neben Steffen Henssler zu den Urgesteinen der Kochshow. Seit 2013 sitzt er in der Jury und nimmt die Gerichte genaustens unter die Lupe.