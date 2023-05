© © Home Box Office, Inc.



Die britische Schauspielerin Daisy May Cooper ist bekannt aus TV-Shows wie "The Wrong Mans", "Black Mirror" oder "This Country". Aktuell schlüpft die 36-Jährige an der Seite von Jack Farthing in der dunklen Comedy-Serie "Rain Dogs" (ab sofort zu sehen wahlweise auf Deutsch oder im Original, bei Sky und auf WOW) in die Hauptrolle der alleinerziehenden Mutter und Schriftstellerin Costello Jones, die für Tochter Iris nahezu alles tun würde.